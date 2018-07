Está chegando gente nova Não estou entendendo nada do que acontece nesse imbróglio do Clube dos Treze. Duvido, aliás, que alguém esteja, dada a treva que cerca as ações dos clubes brasileiros. Mas embora sem entender tudo, certas coisas parecem muito claras. Está chegando um novo tipo de dirigente no Brasil. Uma nova geração completamente diferente de todas que as antecederam. Esse novo tipo de dirigente é bem exemplificado pelos presidentes do Corinthians e do Flamengo. Ambos jovens, impetuosos, falantes. Duas características os diferenciam. A primeira é uma dose de audácia que chega às raias da imprudência. A outra é que procedem como se títulos e conquistas não fossem mais o único alvo a ser perseguido.