Está dominado! As chances de vermos em breve disputas apertadas na Fórmula-1 estão mais nas mãos da Ferrari do que nas de Rosberg. No momento eu vejo o alemão totalmente dominado. Não bastasse Hamilton ser um piloto mais talentoso, é também quem tem mostrado mais gana de vencer, em contraste com o abatimento de Rosberg, quase sempre com cara de derrotado. Do outro lado da balança a gente vê um Vettel, que já venceu um GP e esteve outras duas vezes no pódio, e um Raikkonen seguro e rápido como há muito não se via. Embora ele esteja perdendo de 4 a 0 para Vettel na ordem de largadas, no Bahrein ele chegou a ficar mais de uma vez à frente do alemão nos treinos livres. A observação dos resultados, e também de alguns detalhes de comportamento dentro e fora da pista, leva à conclusão de que o progresso da Ferrari é maior do que pareceu na primeira corrida e não depende apenas do reencontro de Vettel com a alegria de pilotar.