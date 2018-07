Está valendo

Com a presença da presidente Dilma Rousseff, o sorteio preliminar do grupo das Eliminatórias do Mundial de 2014, ontem, na Marina da Glória, foi um evento frio, sem emoção. Nem mesmo o esforço do secretário-geral da Fifa, Jérome Valcke, e dos apresentadores Tadeu Schmidt e Fernanda Lima, conseguiu dinamizá-lo. Suspense, só mesmo na composição final das chaves da Europa, com a França fadada, pelos critérios do sorteio, a enfrentar um adversário poderoso: a Espanha.

O confronto da atual campeã do Mundial com a França foi o ponto alto do sorteio. A cerimônia, que teve custo superior a R$ 30 milhões, contou ainda com a presença de dirigentes da Fifa, além de vários ex-atletas do Brasil, como Pelé e Ronaldo, e jovens jogadores de talento - Neymar, Ganso e Lucas, entre outros.

Pouco antes do início, um vendaval no Rio danificou parte da tenda do auditório, o que provocou um ruído inesperado pelos organizadores durante o discurso do presidente da Fifa, Joseph Blatter. O problema, no entanto, não impediu a sequência da festa.

Intercalados por apresentações de Ivan Lins e Ana Carolina, Ivete Sangalo e Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, o sorteio teve momentos arrastados, notadamente quando da divisão confusa dos grupos da Ásia e África.

A explicação da distribuição dos grupos asiáticos e africanos na tela do auditório parecia uma equação complicada. Depois de chamar o ex-lateral Cafu e Neymar para o palco, Fernanda Lima se atrapalhou. Disse ao craque santista que ele tem um futuro brilhante "pela frente". Em seguida, elogiou o gol que o jogador marcou na "semana passada" contra o Flamengo. O confronto foi disputado na quarta-feira. Como ontem foi sábado...

Fernanda contou com a "solidariedade" de Tadeu Schmidt logo em seguida. Ele se confundiu e chamou Ronaldo de Romário.

As bolinhas com os nomes das seleções africanas, anunciadas por Cafu e Neymar, ao lado de Jérome Valcke, se avolumavam e os confrontos eram divulgados com entusiasmo pelo secretário-geral da Fifa. "Guiné Bissau vai jogar com Togo; agora temos Djibouti contra Namíbia."

Zico e Lucas, do São Paulo, escolhidos para sortear os grupos asiáticos, também marcaram presença. Mas as Eliminatórias da África e da Ásia, na verdade, já começaram há alguns meses.

Com o espaço aéreo do entorno da Marina da Glória fechado por causa do sorteio, o forte vento da tarde de ontem se sobressaía ao marasmo das apresentações. Bebeto e Lucas Piazon, revelado pelo São Paulo, anunciaram os grupos da América do Norte, Central e Caribe.

Depois, um arisco Zagallo, perto de completar 80 anos, dividiu com o jovem Felipe Bastos o rápido sorteio da Oceania. Quatro vezes campeão do mundo, recebeu o reconhecimento dos presentes e um beijo de Valcke.

Restava o momento mais esperado, aquele que atraiu a atenção da maior parte dos jornalistas credenciados para o evento: o sorteio das chaves da Europa.

Houve de certa forma um equilíbrio na divisão dos nove grupos, com a promessa de alguma emoção para os confrontos entre Portugal e Rússia, Itália x Dinamarca e Alemanha x Suécia.

Após a colaboração tímida do atual camisa 10 da seleção, Paulo Henrique Ganso, as bolinhas mais cobiçadas estavam nas mãos de Ronaldo. Bem que ele tentou encolher a barriga na hora de mostrar o mais temível adversário da França: a Espanha.