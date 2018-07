Estadão está de olho em Mineirinho desde que ele tinha 17 anos

O Estadão está de olho em Mineirinho desde que ele ganhou o Campeonato Mundial de Juniores, em 2004, aos 17 anos. A reportagem do jornal esteve com o surfista do Guarujá para contar um pouco de sua história muito antes de ele se sagrar campeão mundial no Circuito Profissional, façanha conseguida nesta quinta-feira, na lendária Pipeline, meca dos surfistas do mundo todo no Havaí.

Mineirinho esperou dez anos por esse momento, sem desistir ou desanimar. No ano passado, viu o amigo mais novo Gabriel Medina assumir o ranking mundial e se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão. No Estadão reproduz a reportagem assinada por Valéria Zukeran com o garoto Mineirinho no dia 3 de outubro de 2004.