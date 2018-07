Estadão Realidade Aumentada, interatividade no papel

A solução coloca o Estadão na vanguarda dessa interatividade. É o primeiro no País a oferecer, a partir do seu material impresso, conteúdo interativo e multimídia, utilizando a plataforma Crossfy. Essa tecnologia permite, por meio de celular ou iPad, acesso a conteúdos digitais como vídeos, galerias, áudios, infográficos etc.

Nesta edição olímpica, que levou nossos repórteres a mergulhar no ciclismo e hipismo, o leitor que se valer do aplicativo poderá assistir a um vídeo exclusivo com Rubens Donizete, nosso representante no mountain bike. As imagens foram captadas pelas lentes do repórter-fotográfico Jonne Roriz na cidade de Guaxupé, Minas Gerais. Há ainda uma entrevista com Renyldo Ferreira, que disputou as Olimpíadas de 1948, 52, 56 e 60. Aos 88 anos, ele nos conta sobre seus feitos com Bibelot, cavalo com o qual conquistou dezenas de medalhas. Squel Stein, a menina radical do BMX, nos fala um pouco de sua história nas pistas de ciclismo, entre tombos e rampas. Luiza Almeida, a musa do adestramento, aparece numa galeria desde os tempos de menina. Ela será a única competidora da América Latina na modalidade em Londres.