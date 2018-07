ESTADÃO realiza clínica olímpica de ciclismo neste domingo

SÃO PAULO - Neste domingo, o Estadão realiza mais uma edição do evento Clínicas Olímpicas, cuja finalidade é despertar nas pessoas o interesse pelo esporte e divulgar conhecimento sobre determinada modalidade. Neste domingo, o Clínicas Olímpicas Estadão reúne no Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, os amantes do ciclismo. O evento começará às 10h e vai até as 17 horas, sempre com a participação de instrutores que darão dicas e promoverão gincanas sobre a modalidade.

Também neste domingo, o jornal brinda seus leitores com um caderno especial todo ele voltado a duas modalidades olímpicas: ciclismo e hipismo. A publicação faz parte do projeto olímpico que o Estadão produz desde o começo do ano. O jornal já publicou os especiais sobre atletismo, esportes aquáticos, esportes de combate (lutas), vôlei e ginástica, futebol, tênis e basquete, todos eles visando a Olimpíada de Londres. Todo o material também estará no portal do jornal - www.estadão.com.br/esportes.

Ciclismo é o tema do quarto evento do Clínicas Olímpicas do Estadão. As clinícas anteriores, cada uma em um parque público da cidade de São Paulo, abordaram modalidades que serão destaques na Olimpíada de Londres - que começa a partir do dia 25 de julho. O público já participou das clínicas de atletismo, tênis e basquete.

A clínica foi montada para receber até mil participantes. Seus organizadores visam apresentar, informar e despertar o interesse por determinados esportes olímpicos. Não se trata de competição. O Brasil é rico em produzir atletas, e não somente no futebol. Nossa delegação olímpica embarca para Londres com mais de 200 competidores, em diversas modalidades. Nesta clínica sobre ciclismo, os participantes poderão assistir a palestras de especialistas e participar de atividades físicas relacionadas com o esporte. Haverá a apresentação de alguns equipamentos de competição e uma volta minitorada no circuito. Até aulas de mecânica estão previstas.