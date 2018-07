Estádio entra no centro de um jogo político

Isso explica o esforço do poder público de aprovar a realização do jogo Flamengo x Universidad do Chile no estádio, com o apoio incondicional do clube da Gávea. O eventual cancelamento da partida poderia pôr em xeque os argumentos do Estado de que o Maracanã sofreu apenas os efeitos de uma situação calamitosa, portanto atípica, e que voltara à ordem rapidamente.

O Complexo do Maracanã consumiu cerca de R$ 350 milhões para obras e reformas visando ao Pan-Americano de 2007 - a maior parte da quantia foi direcionada ao Ginásio do Maracanãzinho, cuja quadra ficou submersa na madrugada de terça-feira. Para 2014, a previsão é de que mais R$ 400 milhões sejam utilizados a fim de deixar o estádio em acordo com as exigências da Fifa e assim receber o jogo final da Copa do Mundo.

Nesse contexto, Flamengo e Universidad disputaram um antijogo, em que os critérios para sua aprovação não levaram em conta vários aspectos. Talvez o mais grave tenha sido reter no estádio e no seu entorno centenas de policiais militares, guardas municipais, bombeiros e garis que poderiam estar envolvidos de algum modo nas operações de remoção de escombros e busca das vítimas da tragédia provocada pela chuva.

