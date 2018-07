Estádio Olímpico de Londres recebe 1.º evento público O primeiro evento público do novo Estádio Olímpico de Londres foi realizado neste sábado, quando 5.000 corredores passaram pela pista de atletismo do local. Eles correram oito quilômetros ao redor do Parque Olímpico dos Jogos de 2012 antes de cruzarem a linha de chegada em um evento batizado de Olympic Park Run.