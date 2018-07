Estádios paulistanos custam R$ 2 bi

Quando a última peça do acabamento da arena do Corinthians, que servirá como palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, tiver sido colocada, a cidade de São Paulo terá três estádios de alto padrão e que terão movimentado R$ 2 bilhões. Itaquerão, Morumbi e Arena Palestra vão transformar a maior cidade do País em uma das poucas metrópoles do mundo que abrigam três estádios que estão de acordo com o caderno de encargos da Fifa.

E isso deve acontecer em um prazo máximo de dois anos, segundo estimativas dos clubes. O São Paulo projeta ter seu estádio todo remodelado até o primeiro semestre de 2013, enquanto a Arena Palestra tem conclusão agendada para abril. E em dezembro do mesmo ano, segundo palavra do presidente licenciado do Corinthians, Andrés Sanchez, o Itaquerão estará à disposição dos eventos da Fifa.

As arenas corintiana e palmeirense saíram do papel há quase um ano e são responsáveis pelo emprego direto de mais de 1.500 trabalhadores da construção civil. O projeto de cobertura do Morumbi foi recém-lançado pelo São Paulo, mas o clube acredita que poderá começar a obra ainda no primeiro trimestre de 2012.

O custo estimado para toda a obra do estádio tricolor, incluindo o prédio do hotel e os ajustes para a arena multiuso, é de R$ 400 milhões. O projeto obedeceu aos padrões da Fifa, uma vez que é originário do tempo em que o estádio são-paulino estava indicado como a arena paulista para o Mundial. Isso antes de a cidade, o Comitê Organizador Local da Copa e a Fifa optarem pela construção de uma nova arena, o Itaquerão.

O futuro estádio corintiano, aliás, será o empreendimento mais caro entre as três obras tocadas em território paulistano. O orçamento estimado é de R$ 820 milhões, podendo passar de R$ 1,2 bilhão. "R$ 820 milhões no máximo", costuma ressaltar o presidente licenciado do Corinthians, Andrés Sanchez.

Apoio. Projetado para receber a abertura da Copa, o Itaquerão terá 68 mil lugares. O governo do Estado se comprometeu a bancar - ou encontrar quem pague - R$ 70 milhões para a instalação das 20 mil cadeiras temporárias que permitirão que a arena seja palco do primeiro jogo do Mundial em 2014.

Já na Arena Palestra, fruto de uma parceria do Palmeiras com a construtora WTorre, o custo total estimado é de R$ 400 milhões. Cerca de 600 funcionários estão trabalhando no local. Quando estiver concluída, a nova casa palmeirense pretende rivalizar com o Morumbi como referência para grandes shows na cidade.