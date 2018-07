''Estado'' antecipa hoje o álbum de figurinhas do Nacional 2011

Em mais uma parceria com a editora Panini, o Estado antecipa o lançamento oficial e traz encartados em sua edição de hoje o álbum do Campeonato Brasileiro e mais quatro cromos. Para o público em geral, o livro ilustrado e os envelopes com cinco figurinhas só começarão a ser comercializados na terça-feira, com preços de R$ 4,50 e R$ 0,80, respectivamente.

O brinde vale para assinantes e para quem comprar o jornal na banca. Segundo Débora Huertas, gerente de aquisição do Grupo Estado, a febre de figurinhas fará dobrar a tiragem de vendas avulsas hoje, chegando ao total de 380 mil exemplares.

Para a Panini, o presente aos leitores do Estado é a chance de alavancar as vendas, que têm aumentado nos últimos anos. "É uma parceria positiva, de vital importância. A Panini e o Estadão têm públicos com um perfil parecido", diz Vilson Manfrinati, assessor da Divisão de Futebol da Panini, que se mostrou otimista com o fato de que, pelo segundo ano consecutivo, a publicação trará os 40 principais times do País - 20 da Série A e outros 20 da Série B.

Entre 2006 e 2009, quando houve a divisão de álbuns, foram vendidos menos de 10 milhões de envelopes. No ano passado, com os 40 times, as vendas foram de 20 milhões. A perspectiva da editora para este ano, segundo Vilson Manfrinati, é de que sejam comercializados mais de 30 milhões.

"Uma pesquisa que fizemos neste ano mostrou que colecionar álbuns é uma boa forma de aproximar pais e filhos. Além de ajudar a passar adiante a paixão pelo time", afirma Manfrinati. Segundo ele, serão distribuídos 1,3 milhão de álbuns como forma de incentivar as vendas.

A parceria do Estado com a editora Panini, responsável pela produção do livro ilustrado, começou com a Copa do Mundo de 2010 e se manteve nos álbuns do Campeonato Brasileiro de 2010 e da última Copa América.

Novidades. Com 540 atletas, o álbum do Brasileiro de 2011 traz muitas novidades. A principal delas é que o número de cromos especiais aumentou: agora são 120 no total, incluindo os escudos, mascotes e o craque de cada equipe. Além disso, haverá oito figurinhas autografadas: Valdivia (Palmeiras), Juninho (Vasco), Maicosuel (Botafogo), Ricardinho (Bahia), Júlio César (Corinthians), Paulo Henrique Ganso (Santos), Deco (Fluminense) e Rivaldo (São Paulo).