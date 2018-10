'Estado' aponta geração de olho nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Os Jogos da Juventude em Buenos Aires serviram para dar experiência aos 79 atletas brasileiros que estiveram representando o País na Argentina e proporcionar a eles vivência em um ambiente olímpico. Alguns se destacaram e já são apostas. A Olimpíada de Tóquio está muito próxima, daqui a menos de dois anos, mas para os Jogos de 2024, em Paris, muitos desses jovens poderão estar lá.

"A gente tem uma geração bem promissora para os próximos anos, provavelmente 2024, com boas possibilidades de representar o Brasil. Para os Jogos de 2020, apesar da proximidade, existe alguma possibilidade, temos atletas em condições de entrar nesse ciclo de Tóquio, mas é bom não colocar pressão no pessoal", diz Sebastian Pereira, que chefiou a missão do Time Brasil em Buenos Aires.

Um dos destaques do grupo foi o ginasta Diogo Soares, que ganhou duas medalhas, uma delas no individual geral, à frente de grandes potências da modalidade. "Estou muito realizado, orgulhoso de mim mesmo porque consegui mostrar o quanto treinei. Saio muito feliz daqui e meu sonho é disputar os Jogos de 2020. Quando eu voltar para o ginásio, minha inspiração para treinar será essa", avisou.

PARA 2019, FOCO É O PAN EM LIMA

Em 2019, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) pretende levar uma grande delegação para os Jogos Pan-Americanos de Lima. A intenção é ter um time forte e já preparar muitos atletas para a Olimpíada de Tóquio. O evento será no Peru de 26 de julho a 11 de agosto. Alguns jovens que estiveram nos Jogos da Juventude devem estar lá. Serão 41 países participantes e a competição terá nesta edição disputas de surfe e skate, modalidades nas quais o Brasil costuma ir bem.