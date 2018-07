Estado de Michael Schumacher é crítico e estável, diz hospital

GENOBLE - O quadro de saúde do ex-piloto Michael Schumacher segue sendo "estável", mas "crítico", de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, onde o dono de sete títulos mundiais na Fórmula 1 está internado há oito dias, desde que sofreu um grave acidente quando esquiava nos Alpes Franceses.

"O estado clínico de Michael Schumacher é estável, com ele sob tratamento e cuidado permanente. No entanto, a equipe médica responsável salienta que continua a avaliar a sua situação como crítica", afirma o boletim médico de Schumacher, em estado de coma induzido desde que sofreu o acidente.

Internado desde o dia 29 de dezembro, Schumacher bateu com a cabeça em uma pedra na sua queda em Meribel, onde esquiava, o que provocou lesões cerebrais. Por causa disso, o alemão já passou por duas cirurgias na cabeça no hospital onde está em Grenoble.

Poucas informações oficiais sobre o estado de saúde do alemão estão sendo divulgadas nos últimos dias pelo hospital e pela empresária de Schumacher, Sabine Kehm. E, no comunicado desta segunda, o hospital pediu respeito com o segredo médico e destacou que apenas as informações divulgadas pelos profissionais do local e por Kehm são verdadeiras.

"A intimidade do paciente exige que não detalhemos seu tratamento e é por isso que não planejamos novas entrevistas coletivas e nem a divulgação de comunicados escritos imediatamente", avisou o hospital de Grenoble, evitando dar qualquer previsão sobre quando novas informações sobre o estado de saúde de Schumacher serão apresentados. "Pedimos insistentemente que se atenham às informações fornecidas pela equipe médica responsável ou pela sua equipe, porque são as únicas válidas", completa.

Maior campeão da história da Fórmula 1, com sete títulos mundiais, sendo dois pela Benetton e cinco pela Ferrari, Schumacher se aposentou definitivamente do automobilismo em 2012, após somar 91 vitórias na sua carreira. Agora, ele está lutando pela vida após o grave acidente sofrido em 29 de dezembro.