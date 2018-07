Estado de saúde de Havelange é considerado grave

O estado de saúde do presidente de honra da Fifa, João Havelange, de 95 anos, é grave e inspira cuidados, segundo o único boletim médico divulgado até agora. Não há previsão de alta para o empresário, que foi presidente da então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) por 18 anos, entre 1956 e 1974, e da Fifa por 24, entre 1974 e 1998. Um novo boletim será emitido nesta manhã.

O dirigente, responsável por conduzir o então genro Ricardo Teixeira à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 1989, foi internado com infecção grave na noite de anteontem na Unidade Coronariana do Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, e recebe tratamento com antibióticos por via venosa.

Nos últimos meses, o quase centenário dirigente diminuiu a frequência ao escritório que mantém na Rua da Assembleia, no centro da cidade. Antes marcava presença diariamente, agora faz visitas semanais. O período coincide com sua renúncia ao Comitê Olímpico Internacional (COI), no início de dezembro, do qual era o mais antigo membro, desde 1963.

Alegando "problemas de saúde", Havelange deixou o COI antecipando-se a uma eventual condenação ou expulsão da entidade, que na mesma semana tomaria uma decisão sobre a investigação conduzida por seu comitê de ética acerca de denúncias de corrupção contra ele e Teixeira. Pelas regras do COI, a renúncia encerrava o caso, e a investigação teve de ser abandonada.

Dois dias depois de entregar a carta, ao ser questionado por jornalistas sobre o motivo da renúncia, durante o Footecon, fórum de futebol organizado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, Havelange pediu: "Me deixem em paz".

Ontem, no hospital, recebeu várias visitas, entre elas a do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, em 2016, Carlos Arthur Nuzman. O presidente do Fluminense, clube do qual Havelange é torcedor, grande benemérito e presidente de honra, Peter Siemsen, divulgou nota pela "pronta recuperação" do dirigente. A atitude foi seguida pelo atual presidente da CBF, José Maria Marin.

Sonho. Em fevereiro do ano passado, em entrevista ao Estado, Havelange falou da expectativa de ver Ricardo Teixeira na presidência da Fifa, desejo que manifestava havia anos. "É culto, correto e dedicado. Na Fifa ele é muito apreciado", disse. Previu a reeleição de Joseph Blatter, em junho: "Mas em 2015, se Deus quiser, vai ser o Ricardo. Se eu estiver vivo e com forças, vou ajudá-lo", prometeu.