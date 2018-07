''Estado'' distribui álbum de figurinhas no dia 31

A febre de figurinhas já tem data para voltar. No próximo domingo, dia 31, os leitores do Estado vão ganhar de presente o álbum do Campeonato Brasileiro e mais quatro cromos.

Apesar de o livro ilustrado e os envelopes com cinco figurinhas só começarem a ser comercializados em 2 de agosto (com preços de R$ 4,50 e R$ 0,80, respectivamente), o Estado vai presentear seus leitores dois dias antes.

"O assinante levará encartado o álbum com os cromos. E quem comprar o jornal nas bancas também vai ganhar", conta Débora Huertas, gerente de aquisição do Grupo Estado. "Nossa tiragem em vendas avulsas vai dobrar nesse dia, chegando ao total de 380 mil exemplares (contando assinantes)."

A parceria com a editora Panini, responsável pela produção do livro ilustrado, já é sucesso e começou com a Copa do Mundo de 2010, que se tornou febre no País. Após isso, o Estado distribuiu ainda os álbuns do Campeonato Brasileiro de 2010 e da Copa América deste ano, que tem sua final hoje entre Uruguai e Paraguai, em Buenos Aires, no estádio Monumental de Nuñez.

O novo livro ilustrado contará com as 40 equipes que disputam as Séries A e B do Nacional. Os adesivos dos escudos e dos mascotes dos times serão metalizados e a novidade será o cromo dos uniformes das agremiações.

Além disso, haverá um código variado em cada envelope adquirido, que dará acesso ao álbum virtual da competição.