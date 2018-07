Estados Unidos e Equador abrem as quartas de final da Copa América Centenário Sem a presença da seleção brasileira, a Copa América Centenário conhecerá nesta quinta-feira o seu primeiro semifinalista. Estados Unidos e Equador se enfrentam às 22h30 (de Brasília), no estádio Centurylink, em Seattle, nos Estados Unidos, no jogo de abertura das quartas de final da competição. Os norte-americanos terminaram o Grupo A na primeira colocação, com seis pontos, e os equatorianos ficaram na segunda posição do Grupo B.