Estados Unidos levam ouro na disputa por equipes da ginástica

Os Estados Unidos faturaram nesta quarta-feira o título da disputa feminina por equipes do Mundial de Ginástica Artística, que está sendo realizado em Nanning, na China. O time norte-americano foi liderado na conquista por Simone Biles, campeã mundial no individual geral.

Nesta quarta-feira, a equipe dos Estados Unidos, composta por Kyla Ross, Biles, Mykayla Skinner, Alyssa Baumann, Madison Kocian, Ashton Locklear e Madison Desch, terminou a disputa com 179,280 pontos, o que foi suficiente para defender com êxito o título conquistado no Mundial de 2011, em Tóquio.

País-sede da competição, a China ficou em segundo lugar, com 172,587 pontos, seguida da Rússia, campeã mundial em 2010 e que dessa vez precisou se contentar com a terceira colocação ao somar 171,462 pontos.

Os Estados Unidos vêm dominando a disputa feminina por equipes na ginástica artística, tanto que conquistou a medalha de ouro na última Olimpíada, em Londres, há dois anos. Dessa vez, o título foi assegurado na última rotação, no solo, quando Biles competiu recebeu 15,375 pontos, garantindo de forma convincente a conquista norte-americana.

A equipe feminina do Brasil foi eliminada nas eliminatórias ao ficar apenas na 16ª colocação. O Mundial de Ginástica Artística prossegue nesta quinta-feira com a disputa da final masculina do individual geral com as presenças de Sérgio Sasaki e Arthur Nory.