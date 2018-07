Estadual é treino para Libertadores

O Corinthians dá a largada hoje no Campeonato Paulista com um objetivo bem definido: estrear bem na Libertadores. O time tem sete jogos no Estadual para mostrar o futebol que lhe deu o título brasileiro e, então, ir à Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira, no dia 15 de fevereiro. O primeiro adversário desta sequência caseira de preparação é o Mirassol, às 17 horas, no Pacaembu. "Uma competição empresta confiança à outra. Estão relacionadas. Não dá para desligar da tomada", afirma o técnico Tite.

O treinador corintiano disse acreditar que é possível conquistar as duas competições e lembrou que, quando estava no Grêmio em 2001, ganhou o Gaúcho e a Copa do Brasil. No ano passado, o Santos foi campeão paulista e da Libertadores. "Vamos precisar do nosso nível de competitividade tal qual foi no Brasileiro. E isso não acontece naturalmente. Temos de jogar bem, e o nosso rival hoje é o Mirassol."

Fã incondicional dos Estaduais, Tite vê as competições regionais como um bom teste para o início do ano. "Vamos enfrentar equipes qualificadas, não só os grandes. Tem a Ponte Preta, a Portuguesa. O grau de dificuldade é alto", analisa.

Tite teve tempo para treinar o time, diferentemente de 2011, quando pulou etapas da pré-temporada para enfrentar o Tolima na pré-Libertadores. Passou um bom período de treinos no CT, fez dois amistosos contra equipes fortes (Flamengo e Portuguesa) e não perdeu nenhum titular. Tudo caminhava bem até Adriano, que não joga hoje, criar mais uma crise dentro do clube.

Taticamente a equipe também não muda. Mantida a base campeã brasileira, ele repete o esquema 4-3-3, com três atacantes. Willian começa o ano como titular, roubando vaga de Danilo, e joga no ataque ao lado de Emerson e Liedson.

No meio, Alex é o principal articulador e carrega a esperança do treinador de, enfim, repetir as boas atuações pelo Inter. "Contra o Flamengo (amistoso em Londrina, com empate por 2 a 2), precisávamos reter mais a bola. Por isso joguei com dois meias. Já em casa é necessário mais agressividade", disse Tite, ao explicar a opção pela entrada de Willian.

O fato de o Paulista classificar oito times para a fase final também ajuda a disputar a competição com muita tranquilidade. "Isso é uma vantagem", admite o treinador.

Imperador na geladeira. A julgar pelo seu histórico recente, Adriano corre o risco de não atuar mais até o fim de seu contrato, em junho.

Isso porque Tite, além de vetar o atacante para o jogo de hoje, disse que o jogador só voltará a campo quando estiver em forma. "A busca é por um Adriano igual aos outros, no mesmo estágio (físico) dos outros jogadores", disse o treinador.

Oficialmente, Tite garante que o afastamento do atleta não tem relação com o fato de Adriano ter faltado ao treino de terça-feira. Até porque já foi perdoado e multado pela diretoria.