'Estava dormindo no sorteio', diz Cristiano Ronaldo

MADRI - O Real Madrid convocou entrevista coletiva neste domingo para que seus "selecionáveis" falassem sobre a Copa do Mundo de 2014. Estrela do evento e candidato a melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo parecia não estar na mesma sintonia. O craque português disse que não viu o sorteio porque estava dormindo e que ainda não pensa na Copa. "Falta muito para o Mundial. Estou focado no meu clube, em ganhar todos os troféus que o Real está participando. Tem que aproveitar o momento, que é bom.

Estamos muito bem na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol, e a Copa do Rei está só começando", lembrou ele. Mesmo assim Cristiano Ronaldo comentou o grupo de Portugal, que caiu com Alemanha, Gana e Estados Unidos naquela que é considerada a chave mais equilibrada da primeira fase de Copa. "É um grupo muito difícil. Alemanha sempre é uma candidata ao título. Gana e Estados Unidos são boas equipes. A expectativa é passar da fase de grupos e acredito que conseguiremos." Perguntado sobre sua expectativa pessoal para a Copa, Cristiano Ronaldo foi protocolar: "Vou tentar fazer o melhor possível. Encaro as partidas sempre igual. É uma competição com um sabor diferente, mas meu o objetivo é o mesmo. Tentar fazer gols, jogar bem e ajudar meu país".