Mosqueteiro

Uma das minhas primeiras lembranças de corintiano me transportam para o início dos anos de 70, no Bom Retiro. Uma sexta-feira de cada mês, minha família ia jantar no restaurante "Corintinha". O prato sempre era o suculento fuzilli, com enormes "porpetas".

Como chegávamos sempre próximo do fechamento, o garçom grandalhão e gorducho, amigo da família, se sentava à mesa. O papo sempre girava em torno do Corinthians. A época não era boa. A discussão era saber se Rivellino iria conseguir carregar nas costas uma equipe limitada a ponto de acabar com o jejum de títulos. A conversa geralmente terminava com meu pai e o garçom esfregando as mãos e dizendo: "Este ano é nosso".

Passadas quase quatro décadas, o Corinthians, com R$ 50 milhões de patrocínio anual, desembarcou no Japão com uma delegação de 50 pessoas, que viajaram em primeira classe. Na bagagem, 1,5 tonelada de equipamentos a serem utilizados em dez dias de Mundial. Se eu falasse para o meu pai em 1972 que em 2012 o Corinthians estaria nessa situação, com certeza iria ouvir: "Come, que teu mal é fome". Falta ao Corinthians um Rivellino. Mas me arrisco a dizer: "Este ano é nosso".