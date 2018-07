Este Mundial pode ser de Romarinho

Oriente

Estávamos no hotel, à espera do Corinthians. Com o saguão lotado, seguranças montam uma barreira que separa os torcedores do time. Chegam os jogadores. Um deles é reserva, mas é tão ovacionado quanto Emerson. "É Romarinho! É Romarinho! É Romarinho!". Ele para, dá autógrafos e ouve: "Faz de letra, faz de letra." O garoto que disputou o Campeonato Paulista pelo Bragantino e agora está no Japão dá uma risada marota aos torcedores.

Romarinho está louco para fazer um gol no Mundial. No seu primeiro dia em Nagoya, respondeu a uma pergunta sobre a recepção que recebeu da torcida com a seguinte frase: "Espero fazer igual fiz lá na Bombonera." Não parecia prepotente.

O gol contra o Boca e os três que já marcou contra o Palmeiras, sendo um deles de letra, fizeram dele um ídolo da Fiel - há torcedor aqui no Japão que tem no toque de celular a narração de Cléber Machado do gol na Bombonera. E ele adora isso.

Como também adorou a fama repentina, o que lhe rendeu alguns puxões de orelha de Tite. Ficou deslumbrado, mas quem convive com ele diz que essa fase já passou.

Não se sabe se Romarinho será um craque ou mais um desses tantos que fazem um gol decisivo e desaparecem. Mas frieza ele tem. Do tamanho do R que carrega pendurado no seu colar. Parabéns, Romarinho, 22 anos, aniversariante do dia.