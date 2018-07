'Estou no meu melhor momento' , diz Hernanes, da Lazio

SÃO PAULO - Entre os 14 jogos da segunda fase da Liga Europa que serão disputados nesta quinta-feira, chama a atenção do torcedor brasileiro o confronto entre Lazio e Atlético Madrid, em Roma. A partida vai opor pela primeira vez dois atletas que, juntos, fizeram história no São Paulo, onde conquistaram dois Campeonatos Brasileiros, em 2007 e 2008: o meia Hernanes e o zagueiro Miranda, que também ganhou em 2006. O favoritismo está do lado de Hernanes, que joga em casa e vive ótima fase: nos últimos sete jogos da Lazio marcou cinco gols. Não à toa, ele foi convocado por Mano Menezes para o amistoso contra a Bósnia Herzegovina, no dia 28, na Suíça.

Qual será a postura da Lazio contra o Atlético de Madrid?

Uma coisa importante é não levar gol. A ideia é fazer um bom placar para chegar ao segundo jogo com mais tranquilidade.

Como será rever o Miranda?

Eu e Miranda ficamos muito tempo juntos no São Paulo, conquistamos títulos e ele era o meu parceiro de quarto na concentração. Vai ser muito legal porque, além da importância da partida em si, será o reencontro com um grande amigo.

A convocação para a seleção é a confirmação de que você reconquistou o seu espaço após aquela expulsão contra a França?

Nunca tive uma sequência na seleção como agora. Nunca joguei tantos minutos como naqueles dois jogos do fim do ano passado (contra Gabão e Egito). Agora vou poder mostrar o meu trabalho e me firmar.

O fato de você jogar tanto de volante como de meia o beneficia na seleção?

O simples fato de jogar em duas posições não ajuda não. O que faz a diferença é você produzir um resultado acima da média nas duas funções.

Está no melhor momento da carreira?

Sim. Agora sim me tornei aquilo que eu tanto queria ser. A fase do sofrimento e da adaptação já passou. Ultrapassei as barreiras e agora me vejo pronto para crescer.