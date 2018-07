'Estou no São Paulo para conquistar títulos e voltar à seleção', diz Ganso

SÃO PAULO - Os poucos jogos pelo São Paulo não impedem Paulo Henrique Ganso de ser visto pela torcida como um xodó. Os são-paulinos se acotovelaram em um shopping center para acompanhar de perto o craque em um evento da Gatorade, uma de suas patrocinadoras, e não economizaram nos elogios e palavras de incentivo ao meia. A disputa não será fácil, já que Jadson, seu concorrente direto na equipe, começou a temporada muito bem e foi o principal jogador na goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar no primeiro jogo da Libertadores. Em entrevista ao Estado, Ganso diz que não se preocupa com a disputa e até parabeniza o companheiro, mas avisa: está no São Paulo para jogar e voltar à seleção.

O Jadson jogou no seu lugar contra o Bolívar e foi muito bem. Isso é motivo de preocupação?

GANSO - Preocupação eu não diria, em momento algum vejo isso. Enxergo essa situação muito mais como uma motivação adicional para eu poder melhorar cada dia mais e quem sabe conseguir jogar ao lado dele no time.

Dá para vocês jogarem juntos? Como se enxerga na equipe?

GANSO - Eu me enxergo jogando (risos), espero que o Ney encontre uma forma no esquema que eu possa atuar ao lado do Jadson ou não. Independentemente disso, quero jogar, isso é natural de qualquer jogador. O esquema ideal para mim é aquele que eu esteja em campo. Seja o 4-3-3 ou 4-4-2, quero estar em campo.

O Ney Franco disse que você estava um pouco abaixo fisicamente. Qual sua real condição?

GANSO - Estou me sentindo bem, mas é lógico que existe uma diferença porque o Jadson vinha jogando desde o ano passado e já tinha um esquema montado para ele. Sei que isso dificulta a minha entrada, mas vim para o São Paulo para ajudar e quero jogar sempre, sem dúvida.

Você disse que quer voltar para a seleção em 2013. Já definiu uma meta para esse retorno?

GANSO - Não existe uma previsão de mês exata, o que quero é voltar para a seleção o quanto antes, mas sei que só vou conseguir isso entrando em campo e jogando, então é para isso que vou trabalhar todos os dias.

A falta de ritmo de jogo está te prejudicando?

GANSO - Lógico que sim. A gente vai entrando aos poucos e podendo jogar mais gradualmente, ritmo de jogo você só pega em campo e assim que estiver tendo essa sequência sei que vou voltar a jogar meu bom futebol e dar um prosseguimento seguro e constante à minha carreira.

O fato de você ter custado caro é uma pressão a mais para você voltar a jogar bem?

GANSO - Não diria que é uma pressão, mas é claro que sei da responsabilidade que tenho não só com o clube e a diretoria, mas também com os torcedores. Eles cobram bastante para conquistar títulos é para isso que vim, vou recompensar essa confiança.

Chegou a conversar com o Ney Franco para saber o que ele espera de você em campo?

GANSO - Na verdade não, até porque a decisão de me escalar ou não é sempre dele e cabe a mim apenas respeitar. Estou no São Paulo para ajudá-lo sempre que ele precisar, minha obrigação é estar sempre bem preparado porque na hora que ele me escolher estarei pronto para corresponder às expectativas. Ele conversa com o grupo de uma forma geral, não apenas comigo.

Acha que a mágoa do torcedor do Santos com você passou?

GANSO - Acredito que sim, hoje em dia eles me agradecem pelo que fiz lá, desejam boa sorte e pedem para eu voltar um dia.

O que dá para esperar do São Paulo para essa temporada?

GANSO - Temos de manter esse ritmo forte e as vitórias, projetando não só a Libertadores e o Paulista como todos os campeonatos. Temos um elenco qualificado para brigar por todos os títulos.

Espera ser aproveitado contra o Atlético de Sorocaba?

GANSO - Estou preparado e pronto para essa chance, é só entrar em campo e jogar. Sejam 90 minutos, 120, 200 (risos)... No que precisar estarei pronto.