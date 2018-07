'Estou pronto para a guerra', diz Belfort sobre luta contra Bisping

Com expectativa de casa cheia, o ginásio do Ibirapuera recebe hoje o UFC tendo como luta principal o duelo entre Vitor Belfort e o britânico Michael Bisping. Quase 15 anos após nocautear Wanderlei Silva em São Paulo, o carioca volta à cidade para se manter na busca por mais um cinturão.

"Estou com espírito de batalha, de guerra. Se pudesse pintar a cara, eu faria. No dia da luta vocês vão ver", diz Belfort, que ontem mais uma vez trocou provocações com o rival na pesagem diante de 3.680 pessoas que foram ao ginásio só para presenciar esse evento.

No caso de Bisping, se vencer ele terá a chance de enfrentar Anderson Silva pelo cinturão dos médios do UFC. Nascido no Chipre, ele cresceu na Inglaterra e está fazendo seu país tomar mais gosto pelo MMA.

Bisping diz que não se incomoda de lutar no território do adversário. "Espero uma torcida calorosa, claro que a favor de Vitor, mas quando luto em Londres, a torcida também é assim barulhenta. É como torcedor de futebol. Por isso, quando me convidaram para lutar aqui, disse sim na hora."

Outro destaque da noite é o paulista Daniel Sarafian, que vai enfrentar CB Dollaway. Ele é a grande aposta, tanto que recebeu patrocínio do UFC. O card terá outras nove lutas, com 14 brasileiros. A previsão é de que a competição comece às 20h - a transmissão será do Canal Combate.