'Estou treinando forte para a temporada olímpica', diz Fabíola Molina

JACKSONVILLE - A nadadora Fabíola Molina, que está treinando em Jacksonville (EUA), se pronunciou em nota sobre a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que determinou uma suspensão de seis meses após a brasileira ter sido pega em exame antidoping.

Fabíola, que fará 37 anos, disse que apesar da suspensão, sua preparação em busca do índice para a Olimpíada de Londres, em julho, não mudou. "A decisão do CAS me foi comunicada no final do ano passado, portanto eu já sabia da notícia. Apesar dessa decisão, minha vida continua a mesma e minha preparação não vai mudar em nada. Estou treinando forte e animada para essa temporada olímpica."

A nadadora foi flagrada em exame realizado em abril de 2011 e recebeu punição de apenas dois meses após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da natação brasileira. A Federação Internacional de Natação (Fina) não concordou com a decisão e recorreu à CAS.

Por causa da suspensão inicial, Fabíola esteve livre para disputar os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro, onde conquistou a medalha de bronze no revezamento 4 x 100 metros medley. "Tive resultados muito positivos no ano passado, como ser a melhor atleta feminina do Troféu José Finkel e do Brasileiro Open, e também ser medalhista nos Jogos Pan Americanos e nos Jogos Mundiais Militares."

Após cumprir o gancho, Fabíola terá duas chances para conquistar tempo para Londres. A especialista no nado costas apostará suas fichas no Troféu Maria Lenk e na Tentativa Olímpica, que serão realizados em maio, no Rio.