Estrangeiros dominam a prova em Santos As brasileiras Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha estavam cotadas para vence a Maratona Aquática Internacional de Santos, primeira etapa da Copa do Mundo. No entanto, como já ocorrera em 2012, a prova foi dominada por estrangeiros e não teve brasileiros no pódio. Os vencedores foram o francês Romain Beraud e a americana Emily Brunemann. Os dois melhores brasileiros no masculino (Allan do Carmo e Diogo Villarinho) e as duas no feminino ( Ana Marcela e Poliana Okimoto) garantiram vaga no Mundial de Barcelona.