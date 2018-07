Estranha realidade

Não é fácil substituir dois monstros como esses. A sombra deles tira o sono de qualquer rapaz que se meta a jogar no gol. Fico a imaginar como Denis e Bruno, convocados para a missão de segurar o rojão na estreia, passaram a noite de sábado para domingo. Não há profissionalismo que faça esfriar o sangue.

A ansiedade para Denis talvez tenha sido maior, por saber que o dono da vaga volta qualquer hora dessas. Tudo depende da necessidade de cirurgia - e, em caso de operação, de quanto levará a recuperação. A previsão pessimista fala em 6 meses para deixar novo em folha Rogério Ceni, 39 anos comemorados ontem. Período suficiente para o substituto? Em situação normal, sim. Mas Rogério conta muito e só larga o osso quando quiser ou se for vencido por dores e idade.

A tarefa de Bruno aparentemente é menos árdua. Ele terá as comparações como maior entrave, porém compensa a certeza de que o recém-aposentado Marcos virou apenas torcedor. O duelo será com Deola, que largou na frente e tem mais rodagem, desde que se consolidou em 2010/11 como a primeira opção.

Na rodada inaugural, Bruno suou mais a camisa do que Denis. O palmeirense teve trabalho diante do Bragantino e não complicou a vida dele nem a do time. Em um ou outro lance, saiu mais afoito, ainda assim conseguiu fazer a defesa, mesmo que parcialmente. Ficou evidente a angústia de fazer tudo certo. A incumbência de Denis foi suave e a chuva forte o incomodou mais do que o ataque do Botafogo. Mal teve o gosto de fazer alguma acrobacia ou pose para fotos. A bola não chegou em seu terreiro.

O desempenho dos interinos do gol foi reflexo do que as equipes apresentaram. O São Paulo passeou em seu estádio. Mandou desde o início, abusou de chances perdidas e só se aquietou com o gol de Rhodolfo. Os outros vieram naturalmente. Márcio, com boas defesas, impediu que a surra se tornasse maior.

Leão aproveitou a facilidade para arriscar experiências, no segundo tempo, como Maicon no lugar de Denilson e Casemiro na vaga de Fernandinho. Gostei da opção por Lucas, Luís Fabiano e Fernandinho mais adiantados. O elenco é parecido com o de 2011, mas com astral melhor.

Bruno e torcida do Palmeiras sofreram em Bragança. Os palestrinos voltaram com 2 a 1, mas na mesma toada do ano passado, com velhos defeitos e qualidades. As bolas paradas de Marcos Assunção, os altos e baixos de Valdivia, a disposição (e os erros) de Luan, a regularidade de Cicinho, as trapalhadas de Ricardo Bueno. Haja chá de cidreira! Ok, valeu o resultado.

Apito amigo? Polêmica é tempero do futebol e pitada de desconfiança não faz mal à mente. Mas exagera quem acha que o árbitro ajudou o Corinthians a reagir, no sábado, com a expulsão de Alex Silva. O moço vacilou ao tomar os dois cartões amarelos. Erro maior cometeu Ivan Baitello ao permitir recuo do time para segurar o 1 a 0 a qualquer custo. O medo atrapalhou mais do que o apito.