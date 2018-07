Estratégia valorizada

Sobrou ainda uma lição bem fora dos padrões, como a aposta de Mark Webber, que, largando em 18.º, foi o único a começar a corrida com pneu duro enquanto só tinha carro mais lento para superar, e pôde trocar para o pneu macio em todas as suas paradas, o que foi decisivo no momento em que ele enfrentou carros mais velozes e passou todos eles para chegar ao pódio. A maior lição desta ótima corrida de Webber foi o fato de que ele deu 10 voltas com o pneu duro e, depois, fez mais três trechos de 15, 15 e 16 voltas com o pneu macio. O pneu duro perdeu eficiência mais rápido do que o macio.

Até então, desde a pré-temporada, o que se sabia é que os pneus macios mantinham performance entre 10 e 11 voltas, e os duros, entre 17 e 18 voltas. Na China, a equação não valeu, e não apenas no caso de Webber.

Mas a próxima pista, da Turquia, é uma das que mais gasta pneu. E aí, o que fazer? Podem apostar que cada engenheiro já tem as conclusões dele e elas vão bem além daquelas que nós, simples torcedores, somos capazes de tirar de nossas observações.

A evolução da McLaren, que não é circunstancial, pode dar uma cara nova à F-1. A vitória na China, certamente, já trouxe mais entusiasmo à equipe, que promete um pacote de novidades e vai encontrar no circuito turco as curvas longas e velozes, que são o ponto mais forte do carro da equipe inglesa. Vai ser um páreo duro porque a Red Bull ainda deve estar um degrau à frente. E esta é uma pista na qual ela ficou devendo no ano passado. Foi nesta corrida que a Red Bull quase perdeu a liderança do campeonato quando Vettel forçou passagem em cima do líder Webber e os dois foram parar fora da pista. Webber ainda conseguiu voltar e terminou em terceiro. Vettel ficou fora chamando o companheiro de louco através de gestos mostrados para o mundo todo.

Um bom sinal. Já fazia um bom tempo que o Brasil não tinha um começo tão bom no prestigiado Campeonato Inglês de Fórmula 3, de onde saíram todos os nossos grandes campeões mundiais na F-1. Em seis corridas, quatro vitórias, sendo três de Felipe Nasr e uma de Lucas Foresti. Os dois são nascidos em Brasília, ambos têm 18 anos, e nas últimas três provas eles fizeram dobradinha brasileira no pódio.

Além das três vitórias, Nasr (equipe Carlin) soma cinco pódios, uma pole e lidera o campeonato com 92 pontos. Foresti (equipe Fortec) tem três pódios, além de uma vitória e uma pole, ocupando a 2.ª colocação no campeonato, com 58 pontos. O curitibano Pietro Fantin, de 17 anos, que fez apenas um ano de F-3 sul-americana em 2010, defende a equipe Hitech, também já conseguiu um 2.º lugar e está em 7.º no Campeonato Inglês. E tem ainda o paulista Pipo Derani, também de 17 anos, 10.º colocado na F-3 alemã no ano passado, defendendo a equipe Double R, mais fraca que as outras. O campeonato tem 10 etapas, cada uma com três corridas, o que dá um total de 30 largadas. Além de seis circuitos ingleses, o campeonato tem corridas em Monza (Itália), Nurburgring (Alemanha), Paul Ricard (França) e Spa-Francorchamps (Bélgica), o que o torna uma boa escola para uma carreira bem feita. Quatro vitórias em seis, sem dúvida, são um sinal inequívoco de que temos uma nova geração sendo preparada.