Estreante arranca maior nota do evento com tubo incrível em Noronha

O surfista Edgard Groggia, de Santos, litoral sul de São Paulo, pode definir a sua estreia no QS (a divisão de acesso do Circuito Mundial) como inesquecível. Com um tubo incrível no quarto dia de competições do Oi Hang Loose Pro Contest, em Fernando de Noronha, ele somou 9,57 pontos e garantiu a maior nota da competição até o momento.

O atleta de 23 anos ainda desceu uma onda de 1,5 metro na Praia da Cacimba do Padre para completar o show em sua bateria. "É a minha primeira etapa e minha primeira vez em Fernando Noronha, estou feliz, muito feliz mesmo", disse.

Edgard, que já foi apontado como uma das grandes promessas do surfe ainda quando criança, esta retomando a sua trajetória no esporte e acredita que pode realizar o sonho de disputar o Circuito Mundial. "A minha performance em Noronha me fez acreditar ainda mais no meu potencial. É uma felicidade que me consome", conta o garoto.

"Sei que é difícil recomeçar, mas eu ainda tenho muito para mostrar", avisa Edgard, que passou um período da carreira sem patrocínios e com baixas expectativas para competir.

FILIPE TOLEDO VOLTA A BRILHAR

Nesta sexta-feira a estrela Filipe Toledo voltou a entrar no mar e superou os seus próprios números na competição. Também com um tubo, ele conseguiu uma nota 9,07 e segue com a maior média de 16,57.

"Foi irado", disse Filipe. "Foi bem difícil e técnico, mas eu consegui me divertir muito. A Praia da Cacimba do Padre é isso. Mar perfeito, só tubos. Que continue assim até a final", espera o surfista.

Filipe está no round dos 16 melhores surfistas do campeonato e terá de encarar o francês Joan Duru no caminho para as quartas de final. O brasileiro Jadson André e o Alejo Muniz também se destacaram em suas baterias e avançaram na disputa.

*A repórter viajou a convite da organização do evento