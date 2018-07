Estreante, Barrichello diz viver 'aprendizado' na Indy

"Foi um bom aprendizado neste fim de semana, e estou ansioso para estar de volta no carro em poucos dias para a próxima corrida", afirmou o piloto, se referindo à corrida do dia 1º de abril, no Alabama.

Na prova de domingo, Barrichello largou em 13º e chegou a brigar pelo oitavo posto. No entanto, teve problemas com o leitor de combustível do seu carro e precisou fazer uma parada extra para reabastecer nas voltas finais, ficando distante do pelotão dianteira.

"Eu me diverti nessa prova. Infelizmente, tivemos um problema de leitura do medidor de combustível, e isso ocasionou de ficarmos sem no final. No entanto, gostei muito da corrida e por brigar com outros carros, mas teria gostado mais se pudesse disputar mais", avaliou.