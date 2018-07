Estreante conquista vitória inédita no Rali Dacar pelos carros

A breve passagem dos carros do Rali Dacar pela Bolívia não trouxe grandes consequências na classificação geral da categoria, já que o ponteiro Nasser Al-Attiyah (CAT) continua oito minutos a frente do vice-líder Giniel de Villiers (RSA), mas um veículo em específico ganhou destaque na oitava etapa, realizada neste domingo (11) e que concluiu a maratona, na qual os competidores não podem ter auxílio externo na manutenção do equipamento. Trata-se do Toyota do estreante saudita Yazeed Alrajhi, campeão do Rali do Egito, que venceu nesta tarde sua primeira especial na competição off-road mais difícil do planeta.

Alrajhi, terceiro colocado no acumulado, foi o mais rápido no trecho cronometrado de 510 quilômetros e outros 274 km de neutros, que passou pelo Salar de Uyuni, maior deserto de sal do mundo, e retornou a Iquique, no Chile. Ele teve um tempo total de 3h26min49s, 1min12s de diferença sobre o argentino Orlando Terranova, o segundo colocado.

Já o príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah, completou em terceiro, 2min36s atrás do vitorioso do dia. Ele continua com boa vantagem na classificação geral sobre o sul-africano De Villiers, que terminou em quarto.

O domingo também foi bastante proveitoso para a dupla brasileira Guilherme Spinelli e Youssef Haddad, da Mitsubishi Petrobras. Eles finalizaram o trecho na 11ª posição, a melhor até agora dos dois na 37ª edição do Dacar. No geral, Spinelli e Haddad ganharam uma posição e estão em 15º, 4h24min41s atrás do líder. O navegador Eduardo Sachs, que forma parceria com o piloto português Ricardo Leal, em um carro Nissan, ficou em 19º. Eles estão em 27º no acumulado.

FOLGA

Após dois dias puxados com a etapa maratona, os participantes dos carros ganharão um dia de descanso. A segunda-feira (12) em Iquique servirá para os competidores recarregarem as energias e realizarem ajustes nos veículos visando à parte final do Dakar.

8ª ETAPA - CARROS

1º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) 3h26min49s

2º Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG) #305 (Mini) +1min12s

3º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) +2min36s

4º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +2min49s

5º Krzysztof Holowczyc (POL) / Xavier Panseri (FRA) #307 (Mini) +3min12s

11º Guilherme Spinelli (BRA) / Youssef Haddad (BRA) #324 (Mitsubishi) +12min52s

19º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +26min09s

CLASSIFICAÇÃO GERAL - CARROS

1º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Matthieu Baumel (FRA) #301 (Mini) 26h41min15s

2º Giniel de Villiers (RSA) / Dirk Von Zitzewitz (ALE) #303 (Toyota) +8min27s

3º Yazeed Alrajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) #325 (Toyota) +18min40s

4º Krzysztof Holowczyc (POL) / Xavier Panseri (FRA) #307 (Mini) +54min38s

5º Bernhard Ten Brinke (HOL) / Tom Colsoul (BEL) #315 (Toyota) +1h22min52s

15º Guilherme Spinelli (BRA) / Youssef Haddad (BRA) #324 (Mitsubishi) +4h24min41s

27º Ricardo Leal (POR) / Eduardo Sachs (BRA) #360 (Nissan) +9h03min42s