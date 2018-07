Estreante do Brasil festeja vitórias no vôlei de praia

Tricampeão brasileiro Sub-21 e vice-campeão mundial da categoria, Álvaro ajudou Moisés a vencer Skarlund e Spinnangr, da Noruega, por 2 sets a 0, com duplo 21/15, na estreia, e depois a bater Mesa e Lario, da Espanha, por duplo 21/14. "Está sendo uma grande novidade para mim. Estou muito feliz por estar participando de um evento desta grandeza e jogando contra atleta que nunca tinha visto. Quero sentir o torneio e ver como tudo acontece", ressaltou o estreante, que ganhou seis etapas de circuitos nacionais na Europa nas últimas semanas.

Agora, nas oitavas de final, Álvaro e Moisés enfrentarão os norte-americanos Gibb e Rosenthal nesta sexta-feira, dia em que outros brasileiros estarão lutando por vagas nas quartas. Entre eles estão Harley e Thiago, que também ganharam seus dois jogos na quinta em Quebec. A dupla aplicou 2 sets a 0 (31/29 e 21/15) sobre Bockermann e Urbatzka, da Alemanha, e depois derrotou Redmann e Saxton, do Canadá, com parciais de 21/14 e 21/16.

Com os triunfos, Harley e Thiago agora medirão forças nas oitavas de final com os norte-americanos Rogers e Dalhausser, atuais campeões olímpicos, que superaram os brasileiros Billy e Bruno Schmidt por 2 sets a 0 (21/14 e 21/18). Por causa da derrota, a dupla do País irá encarar Doppler e Mellitzer, da Áustria, na repescagem. Antes de caírem diante da parceria dos Estados Unidos, Billy e Bruno venceram Grotowski e Garcia-Thompson, do Canadá, com 21/18 e 21/14.

FEMININO - Se as duplas Álvaro/Moisés e Harley/Thiago já garantiram vaga nas oitavas de final, no torneio feminino de Quebec Talita/Maria Elisa e Taiana/Vivian obtiveram o mesmo objetivo na última quinta-feira. A primeira destas parcerias triunfou ao bater Altomare/Humana-Paredes, do Canadá, com 21/10 e 21/12, antes de aplicar 21/16 e 21/15 sobre as alemãs Banck e Aulenbrock. Com isso, elas jogarão contra Arvaniti e Tsiartsiani, da Grécia, por uma vaga nas quartas de final.

Já Taiana e Vivian venceram a dupla da casa MacTavish/Rodrigue por 2 sets a 0 (21/14 e 21/15) e depois passaram por nova parceria canadense, formada por Lessard e Martin, com parciais de 25/23 e 21/13. Com isso, elas se credenciaram para encarar Hochevar e Rutledge, dos Estados Unidos, nas oitavas de final.

Outra dupla brasileira na disputa em Quebec, formada pelas irmãs Maria Clara e Carolina, estreou com vitória sobre Sara e Andrea, da Colômbia, por 2 sets a 0, parciais de 21/7 e 21/10. Em seguida, porém, elas acabaram derrotadas pelas australianas Cook e Hinchley por 2 a 0 (20/22 e 16/21). Com isso, as filhas da ex-jogadora Izabel terão de encarar Giordano e Larche, da França, na repescagem.