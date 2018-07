Estreante, Isadora espera avançar na patinação artística em Sochi

SOCHI - Primeira brasileira a competir na patinação artística na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, Isadora Williams entra em ação nesta quarta-feira em Sochi. Primeiro, ela participa do programa curto da disputa individual feminina. E se terminar entre as 24 melhores, dentro do grupo das 30 participantes, avança para o programa longo no dia seguinte, quando serão definidas as medalhistas.

No programa curto, de no máximo 2 minutos e 30 segundos de duração, as patinadoras realizam movimentos obrigatórios. E no longo, com até 4 minutos, a apresentação é livre, devendo ser harmoniosa, com saltos, piruetas, mudanças de direção e velocidade. Após julgamento dos árbitros, a classificação é feita com a somatória das notas dos dois dias de competições, com peso maior para o segundo.

"Eu quero estar entre as atletas que disputarão o programa longo, mas essa não é uma meta fácil. Tenho que fazer uma apresentação perfeita para conseguir me classificar", disse Isadora, que acaba de completar 18 anos. "É uma honra representar o Brasil neste esporte tão lindo e que eu gosto tanto. Foram muitos anos de treinamento e agora chegou a hora. Ainda bem. Estou pronta. Essa é uma oportunidade que poucas meninas têm. É um sonho se tornando realidade."

Nos Jogos de Sochi, Isadora competirá nesta quarta-feira no programa curto ao som de "Dark Eyes" (Devotchka). E, se chegar ao segundo dia, irá se apresentar no programa longo com a música "Memoirs of a Geisha" (John Williams).