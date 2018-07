Estreia do handebol brasileiro deixa técnico satisfeito

NIS - O técnico da seleção brasileira feminina de handebol disse ter ficado "satisfeito" com a estreia no Mundial da Sérvia, após a vitória sobre a Argélia por 36 a 20, neste sábado, na cidade de Nis. Para o dinamarquês Morten Soubak, no entanto, o Brasil ainda precisa melhorar para a sequência do campeonato.

"Para nós, é bom começar o Mundial com uma vitória. Tivemos uma performance melhor nos primeiros 30 minutos, mas esperamos arrumar algumas coisas para os próximos jogos. Fiquei satisfeito, mas esperava mais da equipe no segundo tempo. Fizemos um bom primeiro tempo e aproveitamos bem os contra-ataques. Achei que a defesa não teve o mesmo desempenho também. Temos que melhorar para o próximo jogo", afirmou Soubak.

Diante da fragilidade do adversário, Soubak aproveitou para colocar todas as jogadas do grupo em quadra durante a partida. "A meta era dar chance para todo mundo. Estou satisfeito com o desempenho das mais novas e feliz por ter conseguido que todas elas sentissem o gosto de estar no Mundial", explicou o treinador.

Agora, o Brasil volta a jogar já neste domingo, diante da seleção chinesa, novamente em Nis. "No ano passado, elas ficaram em segundo nos Jogos Asiáticos. É uma equipe bem forte e joga com estilo muito rápido. Elas mudam muito o sistema de jogo", disse Soubak, ao avaliar a China.