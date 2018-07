Estreia do Palmeiras no Brasileirão terá locução de Ademir da Guia

O Palmeiras apresenta uma novidade para o torcedor alviverde na partida de estreia do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Atlético-PR, neste sábado, no Allianz Parque, contará com a ilustre presença de Ademir da Guia, um dos maiores ídolos do clube.

Após mais de 40 anos, o ex-jogador que pendurou as chuteiras em 1977, entrará novamente em campo, mas, dessa vez, tem uma função diferente, vai assumir o microfone da Arena e virar locutor do Palmeiras por um dia. "Já tive muitas experiências dentro de estádios, mas essa pra mim será novidade. Tem gostinho de estreia," afirma o craque.

Titular absoluto por mais de dezesseis anos, agora a missão será de anúnciar as escalações dos times, cartões, gols, e diversos acontecimentos da partida. Além dos momentos de pré-jogo, onde Ademir poderá fazer a festa, interagindo com a torcida palmeirense.