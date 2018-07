Estreia do XV faz Piracicaba parar

Piracicaba vai parar hoje à tarde para ver de perto sua maior paixão realizar um sonho. Após 16 anos de espera, o XV fará sua primeira partida na elite do futebol paulista. A expectativa é tão grande que tem até contagem regressiva no site oficial do clube. A torcida conta os segundos para ver o time de novo entre os grandes.

De cara, um presente para o torcedor. O Santos, atual bicampeão paulista e campeão da Libertadores, estará no Barrão de Serra Negra. Infelizmente, sem Neymar, Ganso e os demais titulares, que voltaram ontem das férias.

Nem isso, porém, tira a empolgação do piracicabano. Os 18 mil ingressos colocados à venda já estavam praticamente esgotados ontem. Horários especiais de ônibus estarão à disposição, tudo para oferecer mais comodidade na chegada e na saída do estádio.

Uma preocupação justa da diretoria e da cidade, afinal, o torcedor do XV merece respeito. Mesmo na Série A3, onde o time ficou por um bom tempo, ou em competições como a Copa Paulista, o estádio sempre esteve lotado. "Em 2008, decidimos a Copa Paulista e colocamos 25 mil pessoas no Barão (de Serra Negra); na final da A1 entre Palmeiras e Ponte Preta, no Pacaembu, teve 16 mil pessoas, também em 2008. No ano passado, na decisão da A2, colocamos 2o mil pessoas, enquanto na final entre Santos e Corinthians da A1, na Vila Belmiro, foram pouco mais de 14 mil", orgulha-se o presidente Luís Beltrame.

Os 164 quilômetros que separam Piracicaba de São Paulo são pouco para explicar tamanha diferença de estilo de vida dos moradores. O piracicabano orgulha-se do seu jeito de interior, evidente no modo de falar de sua gente, puxando o 'R' como em nenhum outro lugar, e do seu ritmo mais cadenciado, valorizando coisas que podem parecer simples, mas não para eles, como o time da cidade. "O XV é muito mais que um clube de futebol, é uma instituição cultural da cidade", diz Beltrame.

Para fazer bonito na estreia, o técnico Moisés Egert conta com um elenco mesclado entre os jogadores que levaram o time de volta à 1.ª Divisão e reforços experientes, como o meia Anaílson.