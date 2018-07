Estreia no Mundial muda a rotina da cidade de Santos Boa parte do comércio do centro histórico de Santos abriu as portas mais tarde, as ruas tiveram pequena movimentação de veículos até o meio da manhã e os torcedores mudaram a rotina para acompanhar, nesta quarta-feira, a estreia com vitória do Santos no Mundial de Clubes da Fifa. Em alguns pontos tradicionais de encontro de santistas, como no cruzamento do Canal 5 com a Avenida Epitácio Pessoa, no bairro da Aparecida, um grupo de torcedores atravessou a madrugada em vigília, regada à cerveja, a espera do jogo.