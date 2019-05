Estrela da WWE, lutadora Ashley Massaro morre aos 39 anos

A lutadora Ashley Massaro morreu aos 39 anos na última quinta-feira, informou a World Wrestling Entertainment (WWE), onde ela foi uma das estrelas entre 2005 e 2008. A causa da morte não foi divulgada e, segundo informações da imprensa americana, está sob investigação.

"Estamos tristes ao saber da morte da ex-estrela da WWE Ashley Massaro. A WWE oferece suas condolências à família e amigos de Ashley", disse a organização em nota oficial.

Ashley entrou na WWE em 2005, ao vencer o concurso na anual Diva Search. Além de sua trajetória na organização até 2008, ele ainda participou do reality Survivor em 2007, mesmo ano em que foi capa da revista Playboy.

A lutadora se aposentou em 2008 após o fim do contrato com a WWE, mas continuou trabalhando com o esporte. Em março deste ano, Ashley ensaiou o retorno aos ringues, mas morreu antes de conseguir.