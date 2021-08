Estrela dos Jogos de Tóquio, americana Tatyana McFadden conquista 18ª medalha paralímpica

Uma das principais estrelas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a norte-americana Tatyana McFadden conquistou nesta sexta-feira sua 18ª medalha paralímpica na carreira. A atleta de 32 anos terminou com o bronze nos 5000m da classe T54 (cadeira de rodas).

Leia Também Petrúcio Ferreira conquista ouro e bate recorde da Paralimpíada; Washington Júnior é bronze

Ela estreou em Paralimpíadas com 15 anos nos Jogos de Atenas, em 2004, e faturou um bronze e uma prata na ocasião. De lá para cá foram mais sete ouros, seis pratas e mais dois terceiro lugares nos Jogos de Verão. Tatyana também tem uma prata conquistada nos Jogos de Inverno, em Sochi-2004, no cross county. Também tem 19 pódios em campeonatos mundiais, sendo 15 de ouro.

O ouro na disputa dos 5000m em Tóquio ficou com sua compatriota Susannah Scaroni e a prata com a suíça Manuela Schaer. A brasileira Vanessa Cristina de Souza terminou na oitava colocação e bateu o recorde nacional da prova (11min18s02).

Tatyana nasceu na Rússia com um anomalia na coluna, chamada de espinha bífida. A deficiência causava paralisia dos membros inferiores. Ela foi abandonada pela mãe biológica em um orfanato, e adotada com seis anos pela americana Deborah McFadden, que estava na Rússia a serviço do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Até então Tatyana se locomovia com as mãos, se arrastando, pois não tinha uma cadeira de rodas. Nos Estados Unidos, descobriu o esporte para fortalecer os músculos para conseguir se movimentar melhor. Rapidamente tornou-se um fenômeno do esporte e tornou-se uma das principais atletas do esporte paralímpico.

Em Tóquio, ela ainda terá outras quatro chances de pódio, pois disputará os 400m, 800m, 1.500m e a maratona.

Medalhas paralímpicas de Tatyana McFadden:

Rio-2016

5000m - ouro

1500m - ouro

800m - ouro

400m - ouro

100m - prata

Maratona - prata

Londres-2012

1500m - ouro

800m - ouro

400m - ouro

100m - bronze

Pequim-2008

1500m - prata

800m - prata

400m - prata

Revezamento - bronze

Atenas-2004

200m - bronze

100m - prata

Jogos de Inverno de Sochi-2014

Cross county 1k - prata