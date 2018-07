Estrela olímpica britânica, Tom Daley assume a homossexualidade

LONDRES - Um dos mais importantes garotos propagandas dos Jogos Olímpicos de Londres/2012, o saltador britânico Tom Daley assumiu nesta segunda-feira ser homossexual. Ao invés de revelar a opção sexual em uma entrevista bombástica, o jovem de 19 anos preferiu postar um vídeo no Youtube.

"Na primavera deste ano minha vida mudou muito quando eu conheci alguém. E isso me fez sentir tão feliz, tão seguro, e tudo parece ser melhor agora. Esse alguém é um cara", disse Tom Daley, em vídeo aparentemente gravado por ele mesmo, sentado numa cama, com travesseiros com a estampa da bandeira de Grã-Bretanha.

No vídeo, Daley explica como tudo aconteceu. "Isso me pegou de surpresa um pouco. Eu sempre tinha uma pulga atrás da orelha de que poderia acontecer. Mas nada havia acontecido até a primavera. Parecia a coisa certa e eu disse: ''ok''. Estou namorando um garoto e não poderia estar mais feliz", revela.

Imediatamente o presidente da Associação Britânica de Natação (ASA, na sigla em inglês) saiu em apoio a Daley: "Nós devemos apoiar Daley em sua decisão. Ele foi muito corajoso e, como presidente da ASA, estou orgulhoso dele", postou Edward Lord no Twitter.

Pela beleza e pelo talento, Tom Daley se tornou um dos principais garotos propaganda dos Jogos de Londres para os britânicos. Fenômeno dos saltos ornamentais, foi o mais jovem atleta fora da natação a competir na Olimpíada de Pequim, em 2008. No ano seguinte, aos 15, já era campeão mundial na plataforma de 10m.

Bronze nos Jogos de Londres (resultado de certa forma decepcionante para os britânicos), Daley virou protagonista de um reality show, o "Splash!". Nos últimos anos, ganhou diversos prêmios importantes que atestam sua popularidade: foi três vezes escolhido como melhor jovem esportista do ano pela BBC, ganhou em 2012 o prêmio de melhor atleta do ano da rádio teen da BBC e, neste ano, foi escolhido com estrela do esporte preferida das crianças britânicas no UK Kids Choice Awards.