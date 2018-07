Estrela sérvia aposta em pódio brasileiro no Mundial de Handebol

NIS, Sérvia - Capitã da seleção sérvia, a central Andrea Lekic, principal estrela da equipe da casa, aposta no Brasil como um dos adversários mais difíceis do grupo e, também, como um dos postulantes ao título no Mundial de Handebol. "O Brasil é o nosso maior rival (na chave). Estamos falando de um time que joga junto há bastante tempo e está se preparando para uma Olimpíada em casa. São jogadoras excepcionais, que já mostraram isso nos jogos mais recentes. Além disso, fizeram uma campanha extraordinária na última Olimpíada (em Londres)."

A Sérvia fez a partida de abertura do grupo, nesta sexta-feira, e estreou com uma vitória apertada sobre o Japão, por 28 a 26. Andrea foi a artilheira da seleção com 6 gols marcados e elogiou a torcida na cidade de Nis. "São torcedores que entendem de handebol. Tenho certeza de que a medalha ficaria mais fácil se jogássemos todo o campeonato aqui."

Desde que se tornou uma nação independente, em 2006, a Sérvia não conseguiu nem sequer disputar o Mundial. A seleção, porém, vem da vitoriosa tradição da ex-Iugoslávia, campeã olímpica e mundial. O título mundial iugoslavo, aliás, foi em casa, 40 anos atrás, no Mundial de 1973, na final disputada em Belgrado. Na década seguinte, a seleção seria medalha de ouro nos Jogos de Moscou, em 1980, e prata na Olimpíada de Los Angeles, em 1984.

Quando ainda se chamava Sérvia e Montenegro, o país conquistou o bronze em 2011 - mas a seleção era majoritariamente montenegrina. Mas o sonho de chegar ao pódio em casa, pela primeira vez, permanece. "Claro que vai ser muito difícil, mas eu não preciso dizer que esse é o nosso maior sonho", afirmou Andrea. "Estamos disputando o Mundial pela primeira vez e o nosso objetivo é chegar ao pódio."