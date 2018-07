Estrelas comemoram título inédito

Apenas dois times brasileiros já haviam vencido um Mundial feminino: a Sadia, em 1991 e o Leite Moça/Nestlé em 1994. Com 35 jogos de invencibilidade, a equipe de Osasco é a atual campeã da Superliga, do Sul-Americano e o melhor time do mundo.

"É uma sensação especial ser campeã mundial porque lutamos muito nestes três anos. No primeiro batemos na trave, mas ficamos em segundo. No ano passado tanto eu quanto as outras meninas da seleção não puderam participar. Agora tenho esse título na minha carreira e isso é para a vida inteira", afirmou a capitã Jaqueline.

"Era um título inédito tanto para mim quanto para o time. Saímos com o dever cumprido e com a certeza que jogamos muito bem a competição. Hoje o Brasil é, sem dúvida, o melhor país quando o assunto é voleibol. O Brasil agora é o país do vôlei"disse a oposta Sheilla. A atleta saiu da competição em Doha, no Catar como melhor jogadora e maior pontuadora do torneio.

O Sada/Cruzeiro, que perdeu a decisão masculina para o italiano Trentino, também retornou hoje ao Brasil. "Essa derrota deixou um gostinho de quero mais", admitiu o levantador William. Segundo ele, o vice-campeonato fará com que o grupo se aplique ainda mais na Superliga, que classifica para a próxima edição do Mundial, a ser realizada no ano que vem.