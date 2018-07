Estrelas dão um toque especial a Fla x Botafogo

O clássico de hoje no Engenhão, às 18h30, entre Flamengo e Botafogo, reúne os líderes dos Grupos A e B da Taça Guanabara e tem tudo para ser um duelo particular de alguns jogadores. Dos camisas 10, por exemplo: Seedorf, pelo time alvinegro, e Carlos Alberto, que deve estrear hoje pelo Rubro-negro. E uma disputa das revelações Rafinha, do Fla, contra Vitinho, do Botafogo.

Apesar de ter escalado o meia em todos os treinamentos, Dorival Júnior desconversou sobre a escalação de Carlos Alberto. Se entrar, o novo contratado não deve jogar os 90 minutos, já que ainda está sem ritmo.

"Ele vai jogar. Só não sei se vai iniciar ou não. Provavelmente inicie, mas ainda não é certo. Há uma dúvida entre o Cleber (Santana) e ele", despistou Dorival.

No lado botafoguense, está confirmada a participação de seu maestro, Seedorf. A semana foi marcada pela troca de elogios entre o técnico Oswaldo de Oliveira e o holandês, que saiu em defesa do treinador, alvo de muitas críticas da torcida.

Sem Andrezinho, ainda se recuperando de lesão, o treinador deve mais uma vez escalar Vitinho como titular.

"Sei o que ele pode evoluir e o que já evoluiu. É preciso muito cuidado com isso. São adolescentes, jogadores em formação", disse Oliveira, que deve improvisar o lateral-esquerdo Julio Cesar como volante, já que não pode contar com Marcelo Mattos e Renato, lesionados.

Pelo lado flamenguista, a esperança está em Rafinha, nova sensação da torcida, e também no artilheiro do Campeonato Carioca, Hernane, com sete gols.

Pressionado depois de três jogos sem vitória, o Vasco precisa de um bom resultado contra o Audax-RJ, em São Januário, para continuar sonhando com a classificação para as semifinais.

Dois jogadores importantes na conquista do tetra brasileiro fazem hoje sua estreia pelo Fluminense em 2013. O meia Deco e o zagueiro Gum foram confirmados para o duelo contra o Volta Redonda, às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira. Depois da estreia com vitória na Libertadores e da cansativa viagem de volta de Caracas, o treinador deve escalar time misto hoje.

Pelo Campeonato Gaúcho, Luxemburgo decidiu escalar os titulares na partida contra o Veranópolis para buscar o entrosamento do grupo. O Inter - que já está classificado para a fase final - vai continuar com uma equipe mista para enfrentar o Cruzeiro, em Canoas.

Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético promete a mesma intensidade da vitória contra o São Paulo pela Libertadores na partida contra o Araxá, no Independência, pela segunda rodada.

O Cruzeiro vai promover a estreia de Diego Souza contra o Guarani, às 18h30. Dagoberto será titular pela primeira vez.