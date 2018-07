Estrelas na natação competem em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A temporada 2014 da natação brasileira começa nesta quarta-feira no parque aquático do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O Torneio Open será a primeira competição seletiva para o torneio de estreia da seleção nacional no próximo ano: os Jogos Sul-Americanos de Santiago, em março.

Entre os destaques do campeonato, que será disputado até sábado, estão os atletas que foram medalhistas no Mundial de Barcelona este ano: Cesar Cielo, Thiago Pereira e Felipe Lima, além dos competidores das maratonas aquáticas - Poliana Okimoto, Ana Marcela Cunha, Samuel de Bona e Allan do Carmo - que também buscam pontos para seus clubes nas piscinas.

Thiago Pereira, dono de dois bronzes em Barcelona (200 m e 400 m medley) é um dos destaques do dia de abertura da competição e defende o Sesi na prova dos 100 m costas. Ana Marcela, do Sesi, e Poliana Okimoto, do Minas, também caem na piscina para competir nos 800 metros. Os maratonistas Allan do Carmo e Samuel de Bona (que é atleta do Grêmio Náutico União) nadam os 1.500 metros. Cesar Cielo, que foi ouro nos 50 m borboleta e nos 50 m livre em Barcelona, disputará apenas a última prova, no sábado. Por causa do Prêmio Brasil Olímpico, entregue nesta terça, ele não estará nesta quarta na prova de borboleta.