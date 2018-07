Estrelas pouco fazem no clássico do Pacaembu O torcedor que foi ao clássico para ver Ronaldo ou Valdivia saiu decepcionado ontem do Pacaembu. Por razões distintas, as duas principais apostas de corintianos e palmeirenses mostraram pouca mobilidade e não conseguiram acompanhar o ritmo da partida, de muita marcação e correria. Ronaldo, que havia tido atuação marcante no empate sem gols com o Guarani, teve apenas uma chance, em bola rebatida, mas chutou por cima.