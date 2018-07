Estudante deve ficar sem a meia-entrada O relator da Lei Geral da Copa, deputado Vicente Cândido (PT-SP), protocolou nova versão de seu parecer sobre o projeto. O texto, agora, visa a impedir o direito de estudantes à meia-entrada durante o Mundial de 2014, mesmo com a aprovação do Estatuto da Juventude, em tramitação no Senado. O novo relatório retira ainda a possibilidade de idosos terem acesso a ingressos a US$ 12,50 (R$ 21,50). Assim como os estudantes e beneficiários do Bolsa Família, os idosos terão de desembolsar pelo menos US$ 25,00 (R$ 43,00) para ter acesso aos ingressos. A votação na comissão especial da Câmara está marcada para 28 de fevereiro.