Estudiantes e LDU fazem a festa O Estudiantes é pentacampeão argentino. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal Sarandí, o time levou o Apertura e confirmou presença no grupo do Cruzeiro na Libertadores de 2011 - mesma chave que pode ter ainda o Corinthians, caso passe pela fase preliminar. No Equador, a LDU ficou com o título, mesmo perdendo do Emelec (1 a 0) - havia feito 2 a 0 no jogo de ida. O Emelec entrou no grupo do Inter na Libertadores.