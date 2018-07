Etapa de Lausanne da Liga Diamante terá Gatlin, Powell e Gay

O norte-americano Justin Gatlin detém o melhor tempo do ano, com o 9s74 que marcou em Doha, no mês passado, na primeira etapa do ano da Liga Diamante. O jamaicano Asafa Powell anotou 9s84, enquanto Tyson Gay, também dos Estados Unidos, registrou 9s88.

Em um dos poucos confrontos diretos entre os velocistas, Gatlin bateu Gay nesta mesma etapa de Lausanne, no ano passado, com 9s80. Na época, Gay estava voltando às competições, após cumprir suspensão de um ano por doping.

Única ausência entre os maiores velocistas da atualidade, o jamaicano Usain Bolt vai competir apenas nos 200 metros, sua especialidade, na Suíça. Bolt detém os recordes olímpico e mundial.