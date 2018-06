Etapa de Margaret River do Circuito Mundial de Surfe será concluída em Bali

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) anunciou que a etapa de Margaret River, cancelada no mês passado por causa da presença de tubarões na região onde estava sendo realizada, terá continuidade em outro local. Os organizadores do Circuito Mundial de Surfe marcaram a continuidade da disputa para Uluwatu, em Bali, na Indonésia.

A ilha de Bali será o palco da quinta etapa da temporada 2018 da elite do surfe, com prazo para terminar em 9 de junho. Quarenta e oito horas depois, então, o evento de Margaret River terá sequência lá, sendo que a disputa precisará estar encerrada no máximo no dia 13.

"O cancelamento da etapa de Margaret River foi devido a circunstâncias únicas nesta temporada e estamos ansiosos para retornar à Austrália Ocidental em 2019", disse Sophie Goldschmidt, CEO da WSL. "Após consultar o Surfing West Australia sobre a conclusão do evento em 2018, sentimos que a atividade de tubarões que provocou o cancelamento do evento não melhorou significativamente e que o retorno não era do interesse dos surfistas nesta temporada. Nós exploramos várias alternativas antes de decidir completar o evento em Uluwatu, em Bali".

Quando foi paralisada, a disputa masculina em Margaret River estava na terceira fase, com a presença de 24 surfistas. Já o evento feminino será retomado nas quartas de final, com oito competidores.

"Como destacamos quando cancelamos a etapa de Margaret River, houve circunstâncias extenuantes em torno do evento desta temporada e nos comprometemos a tentar terminar a competição se possível", disse Kieren Perrow, comissário da WSL. "É um investimento significativo para a WSL, mas é a coisa certa a se fazer. Uluwatu é uma onda de classe mundial e estamos empolgados em completar o evento lá."

Antes da disputa na Indonésia e da conclusão do evento de Margaret River, o Circuito Mundial de Surfe tem a disputa da etapa do Rio, que se iniciou nesta sexta-feira e será concluída até 20 de maio.