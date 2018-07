Etapa final da Red Bull Air Race é decidida em Spielberg, na Áustria

Depois de passar por sete países em 2014, a Red Bull Air Race retorna à Áustria nesse domingo (26) para decidir o campeão da temporada. Na reta final, pilotos se reunirão no circuito de Fórmula 1, em Spielberg - lugar que receberá os grandes nomes do campeonato, como Nigel Lamb e Hannes Arch.

Lamb é o lider com 53 pontos, mas com apenas 5 pontos de diferença Hannes Arch vem atrás em disputa acirrada com o britânico Paul Bonhomme - o atual campeão. "Esta tem sido uma temporada incrível e cada corrida tem sido mais apertada que a outra", disse o líder do campeonato que teve um desempenho à beira da perfeição nas últimas cinco corridas.

Em segundo lugar, Arch se entusiasma em disputar a final em casa. "Eu acho muito bom que o confronto final dessa temporada seja realizado na Áustria! Todos os austríacos amam essa corrida. Será um sonho realizado se eu conseguir levar o título em minha terra natal", disse.

Desde o início da temporada, o campeonato passou pela Abu Dhabi, Croácia, Malásia, Polônia, Reino Unido e Estados Unidos até chegar no país de Hannes Arch. A etapa final marca a 58° corrida da história da Red Bull Air Race.

Confira a colocação dos pilotos:

1. Nigel Lamb (GBR) 53

2. Hannes Arch (AUT) 48

3. Paul Bonhomme (GBR) 47

4. Pete McLeod (CAN) 37

5. Matt Hall (AUS) 33

6. Nicolas Ivanoff (FRA) 30

7. Matthias Dolderer (GER) 21

8. Martin Sonka (CZE) 11

9. Yoshihide Muroya (JPN) 10

10. Peter Besenyei (HUN) 6

11. Kirby Chambliss (USA) 5

12 Michael Goulian (USA) 0