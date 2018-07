Etapa final do surfe é adiada mais uma vez no Havaí

No quarto dos 13 dias da janela prevista para a disputa do Billabong Pipe Masters, a organização decidiu mais uma vez não realizar a competição, porque o mar nesta quinta-feira no Havaí não apresentava condições adequadas para os surfistas. No início da manhã no horário local (15h45, pelo horário de Brasília), foi definido que o evento, última etapa do circuito mundial de surfe, seria novamente adiado.

Apesar de ter a presença de uma grande ondulação, ainda reflexo das grandes ondas que atingiram o litoral havaiano no dia anterior, a direção do vento não era das melhores e as ondas estavam com uma formação ruim, com muitos solavancos para o surfista. Os famosos tubos não se formavam a todo momento, o que fez com que a organização optasse pelo adiamento.

Nesta sexta-feira, portanto, um novo chamado será feito no início da manhã, mas as expectativas da organização são boas para os próximos dias. Apesar de o tamanho das ondas ficar um pouco menor, elas terão mais qualidade para a prática do surfe.

O Pipe Masters pode consagrar Gabriel Medina como o primeiro campeão mundial do surfe brasileiro. Ele lidera o ranking da temporada e disputa o cobiçado troféu com dois veteranos que já levaram o título do circuito no passado: o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, e o australiano Mick Fanning, que já faturou três vezes.